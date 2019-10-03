'Beyaz yakalı' kadınlar organik tarıma başladı

İstanbul'da çeşitli işlerde yöneticilik yapan 7 kadın, istifa edip, İzmir’in Seferihisar İlçesi’ndeki Beyler Köyü’nde organik tarımsal üretim yapıyor. Onarıcı tarım hedefiyle yola çıkan 7 kadın, şehirde kazandıkları birikim ile köyde yüksek katma değerli organik tarımsal üretime katkıda bulunuyor. Süreç içerisinde üretimlerini artıran kadınlar, güç birliği yapıp ‘Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Kooperatifin başkanı Tuba Karahanoğlu, İstanbul’da 22 yıl özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra istifa edip eşi ve çocuğuyla Seferihisar Beyler Köyü’ne yerleştiğini anlattı.

SIFIR ATIKLA ÇALIŞIYORUZ

Karahanoğlu, şunları söyledi: “Önce bölgede arazimizi aldık ve onarıcı tarım yapmak hedefiyle yerel tohum üreten üreticilerle çalışmaya başladık. Üç üreticiyle başlayan üretimimiz, bugün toplam 24 üreticiyle devam ediyor. 3 yıllık deneyimimiz sonucunda ticari ve insani ilişkilerimiz oldukça gelişti. Son olarak geçen ay kooperatifimizi onarıcı tarım hedefiyle yola çıkmış arkadaşlarımızla kurduk. Kozmetikten uçucu yağlara, ilikli kemik suyundan işlenmiş sebze ve meyve konservelerine kadar geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını anlatan Tuba Karahanoğlu, sıfır atık bilinciyle çalıştıklarını ve her ürünün atığının bir başka ürünün hammaddesine dönüştüğünü söyledi.

ÜRÜNLER DÖNÜŞÜYOR

Bir üründen birden fazla ürün geliştirmenin en çok sevdikleri iş olduğunu belirten Karahanoğlu, şunları kaydetti: “Üzüm çekirdeklerini çıkarıyoruz. Çekirdekleri ham olarak satıyoruz, öğütülmüş olarak satıyoruz. Çekirdeğin yağını çıkartıp yağını satıyoruz ve çekirdeğin dip yağından da sabun yapıyoruz. Hedefimiz, sıfır atık ile maksimum verimi sağlamak ve kendi içimizde ham madde döngüsü ihtiyacını karşılamak. Bundan sonra alacağımız üyeler de bu döngüye uyum sağlayabilecek üyelerden oluşacak.”

iNGiLTERE’DEKi iŞiNi BIRAKTI ŞiMDi KEMiK SUYU ÜRETiYOR

Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkan Yardımcısı Seda Tütüncüoğlu ise, bir süre İngiltere’de iş hayatına devam ettiğini, daha sonra Türkiye’ye döndüğünü anlattı. Tütüncüoğlu, “Beyin göçüne karşı olduğum için ülkeme döndüm. Oğlum dünyaya geldikten sonra hücre gelişimi için kemik suyunun faydalı olduğunu gördükten sonra üretimine başladım. Gastronomi mezunu olduğum için işlerim daha kolay ilerledi. Orta ölçekli bir fabrika kurdum” dedi. Tütüncüoğlu, 7 kadınla beraber kooperatif faaliyetlerine hizmet vermenin azimlerini ve heyecanlarını artırdığını söyledi.

KÖYLÜLERE EK GELİR SAĞLADILAR

ONARICI tarım hedefi yle yola çıktıklarını vurgulayan Karahanoğlu, “Köylülerle çok güzel bir diyalog geliştirdik. Köylülerimize, komşularımıza saf bir hayal satmadık. Ayakları yere basan ve yüksek gelir sağlayabilecekleri bir üretim döngüsünü anlattık. Üreticiliği kesinlikle yöneticiliğe tercih ediyorum” diye konuştu.

FISTIK EZMESİNE AHLAT MEYVESİ

Katma değerli üretim yapmak için çeşitli inovatif geliştirme çalışmalarında bulunduklarını ifade eden Karahanoğlu, şöyle konuştu: “Ahlat meyvesi vardır. Biz bu meyveyi toplamaya başladık. Daha sonra bu meyvenin ununu satmaya başladım. Kooperatiften Berrin fıstık ezmesi üretiyordu. Berrin, artık ahlatlı fıstık ezmesi üretiyor. Sağlıklı barlar yapıyordu, artık ahlatlı barlar yapmaya başladı.”