Beşiktaş'ta bir Brezilyalı... Yaptığı şovla ilgi odağı oldu

Brezilyalı gezgin Juan trafiğin yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasına geçen Juan, elindeki labutlarla akrobasi gösterisi yaptı. Araçları ile ışıkta bekleyen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar Juan'ın gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Yeşil ışığın yanmasına saniyeler kala şapkası ile sürücülerden bahşiş toplayan Juan, geçimini bu şekilde sağladığını söyledi.

Labut gösterisinin yanı sıra küre ile de şov yapan Juan, "Kazancım günlük değişiyor. Bu para ile otel, yemek ve seyahat ücretimi karşılıyorum. Biriktirdiğim para ile de dünyayı dolaşıyorum. Ülkem Brezilya'dan Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. Bu ikinci gelişim. Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum" dedi.

(DHA)