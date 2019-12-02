Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Beşiktaş'ta bir Brezilyalı... Yaptığı şovla ilgi odağı oldu

Beşiktaş'ta bir Brezilyalı... Yaptığı şovla ilgi odağı oldu

Beşiktaş'ta bir Brezilyalı... Yaptığı şovla ilgi odağı oldu

Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında elindeki labut ve küreyle gösteri yapan 25 yaşındaki Brezilyalı gezgin Juan sürücülerin ilgi odağı oldu. Kazandığı parayla dünyayı dolaşan Juan, günde yaklaşık 200 lira bahşiş topladığını belirtti.

Brezilyalı gezgin Juan trafiğin yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasına geçen Juan, elindeki labutlarla akrobasi gösterisi yaptı. Araçları ile ışıkta bekleyen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar Juan'ın gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Yeşil ışığın yanmasına saniyeler kala şapkası ile sürücülerden bahşiş toplayan Juan, geçimini bu şekilde sağladığını söyledi. 

Labut gösterisinin yanı sıra küre ile de şov yapan Juan, "Kazancım günlük değişiyor. Bu para ile otel, yemek ve seyahat ücretimi karşılıyorum. Biriktirdiğim para ile de dünyayı dolaşıyorum. Ülkem Brezilya'dan Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. Bu ikinci gelişim. Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum" dedi.

(DHA)


Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan hakkında şok sözler!
Özcan Deniz'in yeni projesi belli oldu!
'Senin karısını döven adamdan ne farkın kaldı?'
Buzlar eridi! Ünlü çift aşk tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı ediyor?
<p>Muhafazakar kesimin oylarını almak için seçim sürecinde iftarlara katılan, kameralar karşısında Y

‘Antrikot istemem, musakka olsun’ diyen İmamoğlu’ndan kaz etli, kırmızı şaraplı ziyafet

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin'in 'Yapay Güneş'i tamamlandı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte görüşmeden il kareler