Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6929
  • 6,3164
  • 269.878
  • 106626
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen kadına saldırmıştı! Utanmadan gülerek gitti

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen kadına saldırmıştı! Utanmadan gülerek gitti

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen kadına saldırmıştı! Utanmadan gülerek gitti

BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde başörtülü öğretmene saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara karşı gülmesi dikkat çekti.

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı.

Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.  Berrak K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)


Can Yaman çılgınlığı Malatya sokaklarında! 'Bunlar kurgu değil'
Tuan Tunalı evleniyor!
Elimi Bırakma dizisinden hayranlarını üzen haber!
'Erkekten para almaya utanırım'
Dönüşüyle olay olmuştu... Masterchef Murat'tan şaşırtan hamle!
<p>Sivas’ta Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak üzerinde geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda M

Boğulmak Üzere Olan Kedinin Hayatını Böyle Kurtardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip canlıları