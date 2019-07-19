Berkay'ın hayali 2 tıbbiyelide gerçek olacak

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da, Vodafone Arena Stadı’nın yanında düzenlenen bombalı terör saldırılarında 46 kişi hayatını kaybederken, 166 kişi de yaralandı. Hain saldırının kurbanlarından biri de ziyaret için İstanbul’a gelen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş oldu. Bindiği dolmuşta yaşamını yitiren genç doktor adayının Sinop’taki ailesi, oğullarının acısıyla yıkıldı. Anne Zeynep Akbaş ile baba Salim Akbaş, şimdi ise oğullarının beyaz önlük hayalini, tıp okuyan 2 öğrenciye maddi destek vererek gerçekleştirmeye çalışıyor.

Her kuruşunu vereceğiz

Burs verdikleri 2 öğrenci mezun olduktan sonra başka öğrencilere de burs sağlayacaklarını söyleyen baba Salim Akbaş, “Devlet eşime ve bana her ay 162.83’er lira veriyor. Üstüne oğlumuzun tıp eğitimi için ayırdığımız bütçeyi ekliyoruz. Berkay için harcayamadığımız parayı, onunla aynı hayalleri taşıyan tıp öğrencilerine harcıyoruz” dedi. Maddi ve manevi tazminat davasının da devam ettiği belirten baba Akbaş, devletin verdiği her kuruşu öğrencilerin eğitimiyle oğlu adına kurmak istediği kütüphane için harcayacağını dile getirdi.

Yeter ki oğlumun adı yaşasın

Oğlunu doktor olarak görememenin içinde bir yara olduğunu söyleyen anne Zeynep Akbaş, “En büyük amacım oğlumun adının yaşaması. O beyaz önlüğü giymek isteyen öğrencilere destek olmak için eşimle beraber ömrümün sonuna kadar bu amacı taşıyacağız.”

Diploma aldıkları gün tanışacağız

Burs verdikleri 2 öğrenciyi tanımadıklarını söyleyen baba Akbaş, “İnanıyorum ki Berkay için burs verdiğimiz bu iki öğrenci diplomalarını aldıkları gün ilk bizim yanımıza gelecekler ve biz o zaman tanıyacağız kendilerini. Oğlumuzda göremediğimiz başarıyı onlarda göreceğiz” diye konuştu.

Koluna Berkay'ın adını yazdıran anne Zeynep Akbaş, boyunundaki kolyelerde de oğlunun fotoğrafını taşıyor.