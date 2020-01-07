Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik'e 12 yıl hapis cezası!

Davanın üçüncü duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen kati rapora binaen sanığın "Kasten yaralama" suçundan ceza almasını istemişti. Özek’in Avukatı Mehtap Sert, mahkemeden ikinci kez kati rapor talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini belirtmişti. Sert, sanığın “Kasten öldürme” suçunda cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak,raporda asidin vücuda verdiği zarar değerlendirilmediğini dolayısıyla yetersiz olduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?

15 Ocak günü Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak’ta meydana geldi. Okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek’in yüzüne, yolunu kesen Casim Ozan Çeltik isimli erkek tarafından yakıcı bir sıvı atıldı. Genç kadının boynundan aşağısı tamamen yanarken saldırgan da kaçmıştı.

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kadın hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilen kadının yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlenmişti. Özek tedaviye alınırken saldırgan Çeltik tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastane tarafından üstlenilmişti.

Sanık Ozan Çeltik'in "kasten öldürmeye teşebbüs"ten müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcılık, "kasten yaralama" suçundan mütalaa hazırlamıştı.