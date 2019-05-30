  • $5,8734
  • 6,5524
  • 241.163
  • 89.155
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 13:48 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:56

Berdan Mardini Mardin'de polislerin mutluluğuna ortak oldu

Berdan Mardini Mardin'de polislerin mutluluğuna ortak oldu

Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde evlenen, çocuğu olan ve çocuğunu sünnet ettiren polislere İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte altın takdim etti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 polis memuru için program düzenlendi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini de katılarak yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın tebrik mesajlarını ileterek altınlarını takdim etti.

Törende konuşan Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, polis memurlarına en kötü günlerinin böyle huzur ve sevinç içinde geçmesini temenni ederek, Berdan Mardini’ye emniyet ve güvenlik personelinin yanında olduğu ve gül yağı fabrikası yatırımını kendi memleketine yaparak Mardin’in gelişimine katkı sunduğu için teşekkür etti. 

Sanatçı Berdan Mardini, emniyet personeline hediyelerini vererek Mardin’de güvenlik güçlerinin sağladıkları huzur ve güven ortamı için teşekkür ederek, düğünlerinde şarkılar söylemek istediğini söyledi. 

Etkinlik, hediyelerinin verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. 

İHA

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

<p>Adana’da dünyaya gelen Fatih Terim, futbol hayatına 2. Ligden 1. Lige yükselen Adana Demirspor’da

Fatih Terim Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Beşiktaş'taki eğlence merkezi patronu, çalışanlarını ayağa kalkmadıkları için tokatladı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.