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  3. Berberler açılacak mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Berberler açılacak mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Berberler açılacak mı" Kuaför ve berberler ne zaman açılacak" İşte detaylar…

Berberler açılacak mı? sorusunun yanıtı rama motorlarında araştırılıyor. Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında tüm berber, kuaför ve güzellik salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Hem iş yeri sahipleri hem de saç kestirmek isteyenler bu konuyu merak ediyor. Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de de salgına ilişkin geniş çaplı önlemler her geçen gün arttırılıyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde geçici süreliğine kapatılan berber ve kuaförler ise vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Berberler açılacak mı? Detaylar haberimizde…

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatıldı. Berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı konusunda ise henüz net bir tarih verilmedi.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama olması durumunda, güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.


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