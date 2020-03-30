Berberler açılacak mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de de salgına ilişkin geniş çaplı önlemler her geçen gün arttırılıyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde geçici süreliğine kapatılan berber ve kuaförler ise vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Berberler açılacak mı? Detaylar haberimizde…

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatıldı. Berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı konusunda ise henüz net bir tarih verilmedi.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama olması durumunda, güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.