Berberler açık mı? Hafta sonu berberler çalışıyor mu?

Berberler açık mı? Saç ya da sakal tıraşı yaptırmak isteyen kişiler berberlerin açık olup olmadığı hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs sonrası alınan gelişmeler Türkiye’de olumlu etki yarattı. Normalleşme adımlarının başladığı günlerde berberlerde hizmet vermeye başladı. Peki, Hafta sonu berberler çalışıyor mu? Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak açılan berberlerin çalışma saatleri hakkında detaylar haberimizde.

BERBERLER AÇIK MI?

Salgın nedeni ile Mart’ta kapatılan berberler ve güzellik salonları hizmet vermeye devam ediyor. Müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.

Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

HAFTA SONU BERBERLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.