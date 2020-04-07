Berat Kandili okunacak sureler nelerdir? Berat Kandili gecesi hangi sureler okunur?

Gündüzünü oruçla gecesini de namaz ve diğer ibadetlerle geçirdiğimiz bu mübarek Berat Kandili'nde hangi surelerin okunacağı da merak ediliyor. "Berat Kandili okunacak sureler nelerdir?" sorusunun yanıtı binlerce Mümin tarafından araştırılıyor. Mübarek 3 Ayların ikincisi olan Şaban Ayı aynı zamanda peygamberimiz Muhammed (SAV) tarafından da ehemmiyeti hadislere yansıtılmıştır. Bu ayda çokca ibadet etmek sevap hanesinin artmasına da vesile olmaktadır.

BERAT KANDİLİ OKUNACAK SURELER NELERDİR?

Şa’ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunmalıdır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce niyet edilir, ardından her rekatta Fatıha okuduktan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır. Her rekatta 100 İhlası Şerif okunarak da 10 rekatta tamamlanabilir.

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

-Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

-O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

-İlâhi rahmet yayılır.

-Mağfiret gecesidir.

-O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

Berat kandiliniz mübarek olsun