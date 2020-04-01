Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili neden kutlanır? Diyanet tarihi açıkladı!

"Berat Kandili ne zaman?" sorusu hakkında bilgi almak isteyen kişiler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda mübarek Miraç Kandili'ni kutlayan İslam alemi Berat Kandil tarihlerini merak ediyor. Berat Kandili neden kutlanır? Diyanet İşleri Başkanlığı ilgiyle takip edilen Berat Kandil tarihi yayınladı. Konu hakkında detayşı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Merakla beklenen kandil tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler ve aylar takviminde Berat Kandili'ni 7 Nisan 2020'de idrak edileceğini söyledi.

BERAT KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?



Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.



BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.