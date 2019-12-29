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  3. 'Beni döverek sokağa attılar' dedi... Anne-babaya intikam iftirası!

'Beni döverek sokağa attılar' dedi... Anne-babaya intikam iftirası!

'Beni döverek sokağa attılar' dedi... Anne-babaya intikam iftirası!

Isparta’da önceki gün anne-babasının kendisini dövüp sokağa attığını öne süren Polat Ç. (12), teyzesinden yardım istedi.

Hastaneye kaldırılan çocuğun sol kolunda kırık tespit edildi. Jandarma tarafından eşiyle birlikte gözaltına alınan Mutlu Ç., “Oğlumu dövmedim. Karaciğer yetmezliği yüzünden 95 kilo oldu. Doktor tavsiyesiyle ev işlerinde çalıştırdık” dedi. Polat Ç. ifadesinde “Beni ahırda çalıştırdılar. İntikam almak istedim” itirafında bulununca anne-babası serbest kaldı. 

KOLUNU İNEK TEPMİŞ

Polat Ç., kolunun inek tepmesi yüzünden kırıldığını itiraf etti. 

(DHA)


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