Bekçiler kimlik sorabilir mi, yetkileri neler? İçişleri Bakanlığı polis-bekçi yetki karşılaştırması nasıl?

İçişleri Bakanlığı bekçilerin yetkileri ile ilgili bekçi-polis yetki karşılaştırması tablosunu yayınladı. Böylelikle konuya ilişkin kafalardaki soru işaretleri de giderilmiş oldu. Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis’te düzenlemeler mevcut durumda sürüyor. Bekçiler kimlik sorabilir mi? sorusunun yanıtı ve bekçilerin yetkileri ile ilgili güncel bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yayınladığı polis-bekçi yetki karşılaştırması şu şekilde;

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM Genel Kuruluna gelen ve "bekçilere fazla yetki verildiği" iddiasıyla eleştirilere konu olan Kanun'a ilişkin soru üzerine, düzenlemelerin amacının, bekçilerin, halkın istirahatini, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik adli, önleyici, koruyucu gibi yetkilerini günün şartlarına uygun hale getirmek olduğunu vurguladı.



Polis ve bekçilerin yetkileri arasındaki farklılıkları anlatan Çataklı, bekçilerin denetim yapma, istihbarat toplama, teknik araçla izleme, suça el koyma, ifade alma, olay yeri incelemesi yapma, gözaltına alma, teşhis yaptırma ve yer gösterme yaptırma gibi yetkilerinin olmadığını söyledi.

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Asayiş suçlarının önlenmesinde bekçilerin önemli görevler yerine getirdiğine vurgu yapan Çataklı, düzenlemelerin Meclis'ten geçerek iyi sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.