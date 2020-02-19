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  3. Bekçiler darp etti demişti... Gerçek ortaya çıktı

Bekçiler darp etti demişti... Gerçek ortaya çıktı

Bekçiler darp etti demişti... Gerçek ortaya çıktı

Ankara'da bekçilerin bir kişiyi darbederek hakaret ettiklerine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntülerdeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin alkollü olduğu gerekçesiyle bir kişiyi darbederek hakarette bulunduklarına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı belirtildi. 

Kaletepe Mahallesi'nde 18 Şubat'ta bir taziyeevine giderek rahatsızlık veren kişiler ile taziye sahipleri ve site güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırma neticesi, paylaşılan görüntülerdeki şahıslardan birinin dedesinin cenazesi nedeniyle taziyeevinde bulunan görev istirahatli bir polis memuru, diğerinin ise site güvenlik görevlisi olduğu anlaşılmıştır. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin olaya müdahalesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.   

Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen polis memuru hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

(AA)


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