Beef Wellington nedir, nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi!
Beef Wellington nasıl yapılır? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Beef Wellington tarifi mutfakta yeni lezzetler denemek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan bu lezzet herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Beef Wellington nedir, nasıl yapılır? İşte yapılışı...
Beef Wellington tarifi yoğun bir şekilde aratılıyor. Beef Wellington nedir, nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yarışmasında pişirilen yemekler ve tarifler izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Yarışmanın 27 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan Beef Wellington herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Beef Wellington nasıl yapılır? İşte en kolay tarifi ve yapılışı...
BEEF WELLINGTON TARİFİ
Malzemeler;
2 adet Milföy Hamuru
180 gr Bonfile
1 çay kaşığı Hardal
1 diş Sarımsak
Karabiber
Tuz
Kekik
Biberiye
BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?
Beef Wellington yapılışı için, ilk önce bonfilemizi bir kızgın tavada mühürlüyoruz. Daha sonra bonfileyi baharatlarla marine edip 10 dkka bekletiyoruz. Sonrada bir merdane yardımıyla milföyle hamurlarını açıyoruz ve etimizide milföy hamuruna sarıyoruz. Sardıktan sonrada 180 derece ısıtılmış fırında pişiriyoruz. 35 dk piştikten sonrada dilimleyip üzerine DEMİ-GLACE sos dökerek servis ediyoruz.
Afiyet Olsun.