Bedeni minik acısı büyük

Soner KAN

Anne Amaye, dün sabaha karşı uyanıp, ağlayan bebeğini emzirdikten sonra tekrar yattı. Sabah uyandığında oğlunun nefes almadığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Minik Yusuf’un kalbinin durduğunu belirleyen ekipler, dakikalar süren kalp masajı yaptı, ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Bebeğin amcası Halil Amaye, yeğeninin cansız bedenini kucakladı. Yusuf, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bebeğin kendi kusmuğunda boğulduğu tahmin ediliyor.