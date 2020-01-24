Bedelli askerlik 2020 celp dönemleri nedir? Bedelli askerlik yerleri sorgulama

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Bedelli askerlik 2020 celp dönemleri nedir? Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bedelli askerliğe başvuran adaylar celp dönemlerini öğrenmek istiyorlar. Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri bugün belli oldu.

2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür