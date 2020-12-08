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  • Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara'ya sevindiren haber
08 Aralık 2020 Salı 21:45 | Son Güncelleme:

Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara'ya sevindiren haber

Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara'ya sevindiren haber
AA

Bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara'nın tedavisine, Akdeniz Üniversitesinde devam edilecek.

Kocaeli'de, bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın tedavisine, Akdeniz Üniversitesinde devam edilecek.

AA'da yer alan habere göre, baba Cem Şencan, Sağlık Bakanlığının tedavi için kendilerine yardım eli uzattığını, Bakanlık yetkililerinin aracılığıyla Antalya'ya doğru yola çıktıklarını söyledi.

Şencan, Dilara'nın tedavisinin Akdeniz Üniversitesinde yapılmasının planlandığını belirterek, bu süreçte kendilerine destek veren Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşmuş, komşuların alevlerin arasından aldığı Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutunmuştu.

Çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılmasını isteyen ailenin sesinin Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından, Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.

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