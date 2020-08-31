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  3. Bebek ve çocuklar için aşı takvimi 2020: Hangi aylarda aşı yaptırılıyor?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:36 | Son Güncelleme:

Bebek ve çocuklar için aşı takvimi 2020: Hangi aylarda aşı yaptırılıyor?

Bebek ve çocuklar için aşı takvimi 2020: Hangi aylarda aşı yaptırılıyor"

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde bebekler ve çocuklar için aşı takvimi listesi yayınlanıyor. İlk olarak doğumda gerçekleşen Hepatit B aşısı sonrası aşı takviminde belirtilen tarihler arasında aşılar yapılıyor.

Aşı takvimi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Bebek ve çocuklar için gerçekleşen aşı takvimi Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinde bulunuyor. Bebeğin ismine göre açılan sistem üzerinde aşı takvimi takip ediliyor.

HANGİ AYLARDA AŞI YAPTIRILIYOR?

Bebek ve çocuklar için belirtilen aşı takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Aşı takvimi detayları ise şu şekilde;

Doğum sonrası: Hepatit B aşısı,

1. ayda: Hepatit B aşısı,

2. ayda: BCG (Verem), Beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib), KPA,

6. ayda: Hepatit B, Beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib), KPA, OPA,

12. ayda: KKK(Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak), Suçiçeği, KPA,

18. ayda: Beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib), OPA, Hepatit A,

24. ayda: Hepatit A,

İlköğretim 1.sınıf: KKK (Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak), DaBT-İPA, Suçiçeği

İlköğretim 8.sınıf: TD aşısı yapılmaktadır.

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