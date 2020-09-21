Bebek arabasından düşen çocuğuna tokat atan baba gözaltına alındı

İzmit'te çocuğunu gezdirirken arabanın içerisinden yere düşen çocuğuna sinirlenerek şiddet uygulayan S.K. adlı şahsın güvenlik kamerasına yansıyan gürüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

AA'da yer alan haberde, çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli baba S.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER KAFETARYANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu. Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.