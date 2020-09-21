21 Eylül 2020 Pazartesi 15:18 | Son Güncelleme:
Bebek arabasından düşen çocuğuna tokat atan baba gözaltına alındı
AA
İzmit'te yolda gezerken bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uygulayan babanın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen polis kimliğini belirlediği S.K.'yi İzmit'te bulunan evinde gözaltına aldı.
İzmit'te çocuğunu gezdirirken arabanın içerisinden yere düşen çocuğuna sinirlenerek şiddet uygulayan S.K. adlı şahsın güvenlik kamerasına yansıyan gürüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
AA'da yer alan haberde, çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINAN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli baba S.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜLER KAFETARYANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu. Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.