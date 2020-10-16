Bazilika nedir, ne demek? Bursa'da 1500 yıllık bazilika göründü!

Bursa'nın İznik ilçesinde suların çekilmesiyle beraber 1500 yıllık bazilika yapısı gün yüzüne çıktı. Hristiyanlık öncesi dönemlerde dini bir önemi olmayan, yalnıza toplanma yerleri olarak adlandırılan bazilikaların 5 çeşidi bulunuyor. Peki, Bazilika nedir, ne demek?

BAZİLİKA NEDİR, NE DEMEK?

Bazilika, çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipi. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken Erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle transept karesidir. Pek çok romanesk kilise bu ilke üzerine kurulmuştur.

Transept karesinin ölçülerine -bazen küçük sapmalarla- koronun, transept kollarının, naos (orta nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bazilikal plan tipi Gotik sanat döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Kubbeli bazilika naosun (ana nef) üzeri kubbe ile örtülü bazilika. İstanbul'da bulunan, Justinianus devri yapıtı Aya İrini kilisesi bir kubbeli bazilikadır.