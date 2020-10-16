  • $7,9411
  • 9,3042
  • 487.448
  • 1189.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Bazilika nedir, ne demek? Bursa'da 1500 yıllık bazilika göründü!
16 Ekim 2020 Cuma 12:07 | Son Güncelleme:

Bazilika nedir, ne demek? Bursa'da 1500 yıllık bazilika göründü!

Bazilika nedir, ne demek" Bursa'da 1500 yıllık bazilika göründü!

Bursa'da 1500 yıllık bazilikanın ortaya çıkmasıyla beraber bazilikanın ne olduğu aranan konu başlıkları arasında girdi. Belirli bir plan tipi olan bazilika, Hristiyanlık öncesi dönemde dini niteliği olmayan toplanma yerleri olarak adlandırılıyordu. 5 çeşit bazilika tipi bulunmaktadır.

Bursa'nın İznik ilçesinde suların çekilmesiyle beraber 1500 yıllık bazilika yapısı gün yüzüne çıktı. Hristiyanlık öncesi dönemlerde dini bir önemi olmayan, yalnıza toplanma yerleri olarak adlandırılan bazilikaların 5 çeşidi bulunuyor. Peki, Bazilika nedir, ne demek?

BAZİLİKA NEDİR, NE DEMEK?

Bazilika, çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipi. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken Erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle transept karesidir. Pek çok romanesk kilise bu ilke üzerine kurulmuştur.

Transept karesinin ölçülerine -bazen küçük sapmalarla- koronun, transept kollarının, naos (orta nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bazilikal plan tipi Gotik sanat döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Kubbeli bazilika naosun (ana nef) üzeri kubbe ile örtülü bazilika. İstanbul'da bulunan, Justinianus devri yapıtı Aya İrini kilisesi bir kubbeli bazilikadır.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

Kartoğlu: İstifa beklentisi haklı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzce'de özel çocuklar antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına katıldı

Ünlü isimlerinin ilk kez göreceğiniz fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.