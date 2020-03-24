Bayrampaşa Belediyesi, evlenmek isteyen çiftin nikahını evlerinde kıydı

Koronavirüs salgını nedeniyle, sokağa çıkmanın sakıncalı olduğu bu günlerde, Bayrampaşa Belediyesi, evlenen bir çiftin nikahlarını evde kıydı.

Belediye, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Güzel hikayelerde bugün.

Evde kalmak mutluluğa engel değil. Kıymetli büyüklerimiz hayatı paylaşmak için ikinci bahara evet dedi. Memurlarımız bu süreçte mutlulukları yarım kalmasın diye nikah akdini evlerinde kıydı. Çiftimize Mutluluklar dileriz."

Evlenmek isteyen çiftin nikahları evlerinde kıyıldı