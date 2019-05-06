Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Peki, arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? işte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının ardından yaşancak olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı...

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatili ise 9 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar. Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.