Normalleşme süreci kapsamında atılan adımlar neticesinde, önümüzdeki hafta başı itibarıyla pek çok işletme faaliyetlerine yeniden başlayacak. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat sosyal medyada Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağına yönelik birçok paylaşım bulunuyor. Konuyla ilgili iki görüş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yasağın arefe günü başlayıp bayramın son gününe kadar devam edeceği, yani 4 gün olacağı yönünde. Diğer bir görüş ise yasağın 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi gününe kadar toplamda 9 gün olacağı yönünde.

Kafalardaki soruların 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşeceği tahmin ediliyor. Bayramda şehirler arası seyahat yasağı da devam ederken normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.