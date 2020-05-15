Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

9 gün yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması bu hafta da devam ediyor. Ramazan ayının 10 gününe girmemiz nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışılıyor. Konuyla ilgili iki görüş bulunuyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı ve detayları haberimizde...



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağının olacağı sosyal medyada kullanıcılar tarafından tartışılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağı sonrası gözler haftaya kutlanacak Ramazan Bayramı’na çevrildi. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili iki görüş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yasağın arefe günü başlayıp bayramın son gününe kadar devam edeceği, yani 4 gün olacağı yönünde. Diğer bir görüş ise yasağın 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi gününe kadar toplamda 9 gün olacağı yönünde.

Kafalardaki soruların 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası netleşeceği tahmin ediliyor.

CAMİLERİN 12 HAZİRAN’DA AÇILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayımlanan bir programa video konferans sistemiyle katıldı.

Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, camilerin cemaatle namaza açılmasıyla ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını, süreci takip ettiklerini, normalleşme süreci içerisinde öngörülen bir tarih olarak 12 Haziran'ın belirlendiğini kaydetti.

Camilerde cemaatle namaz kılınamaması nedeniyle üzgün olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Milletimizin biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Hakikaten yüreğim sızlıyor. Camileri boş gördüğümüz zaman adeta kahroluyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki 'Bir kişinin ölümüne sebep olmak sanki bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir kişiyi kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir.' buyuruyor Rabb'imiz. Müslümanlar olarak bu süreçte daha çok dikkatli, daha çok sabırlı olmamız gerekiyor. Sağlığı ön plana çıkararak bu sabırla inşallah en kısa zamanda camilerimize kavuşmak, Cuma namazları camilerimizde kılmak nasip olur, şu an hem tedbir hem tevekkül hem de dua ile hareket etmemiz gerekiyor."

"BAYRAMIN GÜZELLİĞİNİ YAŞAYALIM"

Kadir Gecesinin önemine değinen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indiği bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan hayırlı çok değerli bir gecedir. O gecenin bir insanın 80 yıllık ömrüne bedel sevaplarla dolu bir gece olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni özellikle Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışarak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmeye karar vererek geçirebileceğimiz bir gecedir. Tövbe istiğfarla, ibadetlerle, tefekkür ve tezekkür ederek bu geceyi idrak etmemiz gerekiyor."

Bayram namazının da kılınmasının şu an için mümkün olmadığını aktaran Başkan Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla, dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım." ifadelerini kullandı.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili yeni yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.