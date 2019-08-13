Bayram tatilinin kaza bilançosu: 24 ölü, 288 yaralı

9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 13 Ağustos Salı gününe kadar yurt genelinde, üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 288 kişi hastanelere kaldırıldı.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜNDE 13 İLDE KAZA

Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü olan bugü, İzmir, Karabük, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Bolu, Tekirdağ, Kırıkkale, Elazığ, Ankara, Sivas, Zonguldak ve Adıyaman'da meydana gelen 19 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı.