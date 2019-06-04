Bayram mesajları 2019! Instagram, Facebook ve Whatsapp için resimli bayram kutlama mesajları

Bayram mesajları, Instagram, Facebook ve Whatsapp için resimli bayram kutlama mesajları günün en çok aranan konularından oldu. Bayramın ilk günü arkadaş ve akrabaların bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler tarafından bayram mesajları araştırılıyor. Biz de Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı, özel bayram mesajlarını derledik. Ramazan Bayramı'nda Allahü Teala’nın; “Mü’minler ancak kardeştirler, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin.” emri gereği, dargın olanlarımız varsa aralarını düzeltmeliyiz. ”Üç günden fazla dargın durmanın bir müslümana helal olmadığını” aklımızdan çıkarmayalım. Bu mübarek günde küs olduğunuz kişilere de bayram mesajı gönderebilirsiniz.



KISA VE UZUN RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Barış ve huzurun hakim olduğu, kan ve gözyaşından uzak bir bayram olması temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Müslüman coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını ve bütün din kardeşlerimizin bayram sevincini yaşayabilmelerini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun

Ramazan Ayı'nın feyzi ile bir büyük bayrama daha kavuşmanın sevincini tüm vatandaşlarımızla birlikte paylaşıyor, tüm halkımız başta olmak üzere tüm inananların mübarek Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyorum.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum... İyi bayramlar!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.



Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!



WHATSAPP INSTAGRAM FACEBOOK İÇİN RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI











































