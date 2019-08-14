Bayram lezzetleri

Türk mutfağının en güzel lezzetleri şüphesiz etli olur. Kurban Bayramı’nın son gününde etlerinizi değerlendirebileceğiniz yemek tariflerini AKŞAM okuyucuları için derledik. Ancak unutmayalım; kesilen etlerinizi birkaç gün dondurucuda saklayıp daha sonra yemeklerinize katmayı unutmayın. Çözüldükten sonra etlerinizi bir daha asla dondurmayın…

Kaburga dolması

Malzemeler: 1 adet kuzu kaburga, 250-300 gram kuzu kuşbaşı et, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvıyağ, 200 gram badem içi, 2 su bardağı pirinç, 1/2 demet maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı yenibahar.

Yapılışı: Tereyağını ve zeytinyağını eritin. Beyaz bademi yağda pembeleşene kadar kavurun. Bademleri delikli kevgir ile alın. Aynı yağda kuşbaşı etleri kavurun. Hafifçe renk alsın. Etlerin üzerine biraz kaynar su ilave edin. Etler suyunu çekene kadar iyice pişirin. İyice süzdürdüğünüz pirinci içine atın, kavurma işlemine devam edin. 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber koyun. 2 su bardağından 2 parmak eksik kaynar su ilave edin. Etlerle pilavı pişirin. Göz göz olunca bademleri ekleyin ve ocağın altını kapatın. Kaburgayı cepli çanta gibi açın. Bir çanağa karabiberi, tuzu ve yenibaharı koyun. Kaburganın içini, dışını tuz ve baharatlarla ovun. Hazırladığınız pilavı çok dolu olmayacak şekilde kaburganın içine yerleştirin. Cebin kenarını mutfak ipiyle dikin. Yağlı kâğıt kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Akıllı folya ile kaplayın. 220 derecede 2-2,5 saat üzeri kapalı pişirin. Üzerini açın. Su ve zeytinyağıyla karıştırdığınız salçayı sürün. İyice kızarana kadar üzeri açık olarak pişirmeye devam edin.

Saç kavurma

Malzemeler: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 750 gram kuzu kuşbaşı, 3 adet soğan, 3 adet köy biberi, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik.

Yapılışı: Sac tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın. Üzerine etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın. Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin. Sac kavurmayı yüksek ateşte pişirdiğimizden dolayı, malzemeler tavanın dibine yapışıp yanmaması için ara ara karıştırın. Biberler de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın. Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

Terbiyeli kuzu şiş

Malzemeler: 800 gr. kuzu şiş(but etinden), 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet dolmalık sarı biber… Terbiyesi için: 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı soğan suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 dal biberiye..

Yapılışı: Terbiye karışımını hazırlamak için; yoğurt, soğan suyu, zeytinyağı, biber salçası, taze çekilmiş tane karabiber, toz kırmızı biber, kimyon, sarımsak tozu ve biberiyeyi derin bir kapta karıştırın. Kemiğini sıyırdıktan sonra küçük küpler halinde şişlik kestiğiniz kuzu but etini terbiye karışımı ile karıştırdıktan sonra en az 30 dakika kadar bekletin. Ortadan ikiye kestiğiniz renkli dolmalık biberleri iri parçalar halinde kesin. Etleri ızgarada pişirecekseniz metal şişlere, döküm tavada pişirecekseniz tahta şişlere bir et, iki adet renkli biber dilimi olmak üzere geçirin. Aynı işlemi tüm malzeme bitene kadar tekrarlayın. Kızgın ızgara ya da tavada arkalı önlü ters çevirerek pişirin. Arzu ettiğiniz yeşilliklerden oluşan salata ile servis edin.

Güveç

Malzemeler: Yarım kg kuşbaşı et, 3-4 adet patates, 3 adet domates, 2-3 adet yeşil biber, 1 adet büyük boy soğan, 1,5 yemek kaşığı salça, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber.

Yapılışı: Kuşbaşı etler sıvı yağı ve yarım çay bardağı suyla birlikte tencereye alarak önce har ateşte, sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Patatesleri kızartın, etin üzerine doğranmış soğan ve biberleri ekleyin. 6-8 dk. soteleyin. Ardından salça ve su ekleyip 10-14 dakika kaynatın. Patates, tuz ve domatesleri ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Karabiberi serperek dinlenmeye bırakın.