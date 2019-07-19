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Bayram alışverişinde 'sahte para'ya dikkat

Bayram alışverişinde 'sahte para'ya dikkat

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesini beklediklerini belirterek vatandaşları uyardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'na kısa süre kala alışveriş yoğunluğu yaşanan pazar yerlerinde sahte paraya karşı esnafı ve vatandaşları uyardı.

Bu yıl piyasaya yaklaşık olarak 25 milyar lira kurbanlık parasının girmesinin beklendiğini belirten Palandöken, bu bayramda da piyasanın hareketlendiği ve kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcıların iş başında olduğunu iddia etti. Palandöken, "Kalabalık pazarlara giden dolandırıcılar sahte paralarla alıveriş yaparak piyasaya sahte para sürüyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram arifesinde pazarların yoğunluğundan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret eden Palandöken, kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimlerinin artırılmasını istedi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Bayram yoğunluğunun olduğu pazarlarda sahte para ve altınlar piyasaya çok çabuk yayılıyor. Kurban satışının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafımız da sahte para ve altına karşı çok dikkatli olmalı. Pazar yerlerindeki zabıta ve güvenlik güçleri şüpheli hareketlerde bulunanları tespit ederek denetlemeli. Herkes sahte para ve altın konusunda bilinçlenmeli ki dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmesin."

AA

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