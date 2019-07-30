Bayern Munih – Fenerbahçe canlı yayın şifresiz izlenir mi? Bayern Munih Fenerbahçe maçı nereden izlenir? 30 Temmuz Salı akşamı saat 21:30’da Almanya’nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya geliyor. Real Madrid, Tottenham gibi takımların bulunduğu Audi Cup turnuvası için heyecan dorukta. Sarı lacivertliler hem yeni sezona hazrılanmak istiyor, hem de yeni transferlerin performanslarını merak ediyor. Peki, Bayern Munih Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İşte cevabı…

BAYERN MUNİH FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bayern Munih – Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile saat 21:30’da başlayacak. Maçı D-Smart kanalı canlı olarak verecek. Karşılaşma Allianz Arena’da oynanacak.

Muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Pavard, Alaba, Goretzka, Tolisso, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriç

AUDI CUP NEDİR?

Audi Cup, Bayern Münih'in ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen bir hazırlık turnuvası.

İlk olarak 2009 yılında Audi'nin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, daha sonra düzenli bir hal aldı.

Audi Cup, 2007, 2008 ve 2010'daki Franz Beckenbauer Kupası'nın yerini aldı ve Bayern'in sezon öncelerindeki klasik organizasyonu haline geldi.

AUDI CUP 2019'A HANGİ TAKIMLAR KATILIYOR?

Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyonda Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih, ev sahibi olarak turnuvada yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi Real Madrid, organizasyonda mücadele eden takımlardan biri olacak.

Son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham da organizasyona katılacak.

EFSANELERDEN FENERBAHÇE'YE AUDI CUP ÖNCESİ DESTEK

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek AUDI Cup'a katılacak Fenerbahçe'ye, efsane futbolcularından destek geldi.

Sarı lacivertli takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete turnuvada destek olmak adına Münih'e geldi. Alex de Souza; Tuncay Şanlı ve Hooijdonk ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Ayrıca üçlü, sarı lacivertlilerin turnuva öncesi yaptığı son antrenmana da katılarak oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi.