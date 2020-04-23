Bayburt imsak ve iftar vakti 2020! Bayburt sahur ve iftar vakti saati kaç? İşte Diyanet imsakiyesi...

Bayburt imsak ve iftar vakti araştırılıyor. 24 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan ayı nedeniyle Bayburt sahur ve iftar vakti müminler tarafından merak edilmeye başladı. 30 gün boyunca oruç tuttuğumuz, nefsimizi ve bedenimizi terbiye ettiğimiz Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı günahlardan arınma ve bolca ibadet etme ayıdır. Peki, Bayburt sahur ve iftar vakti saati kaç? İşte 2020 imsakiye...



BAYBURT SAHUR – İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan ayı için Bayburt sahur vakti 03.47 olarak açıklandı.

BAYBURT İFTAR – AKŞAM EZANI VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bayburt sahur vakti saati Diyanet imsakiyesine göre 19.14 olarak açıklandı.

2020 BAYBURT İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN DA KUR'AN-I KERİMİN YERİ

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar.

Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

ORUCUN FAYDALARI NELER?

Allah’ın emirlerinde kulları için pek çok faydalar, yasakladığı şeylerde de pek çok zararlar vardır. Bunlardaki hikmet ve inceliklerin bir kısmı insan aklıyla idrak edilebilirse de, çoğu akılla kavranamaz. Zâten ibadetlerde asıl olan da, Allah’a ihlâsla kulluk etmektir; hikmet ve sebeplerin tesbîti, o kadar mühim değildir. Âlimlerimiz orucun da bilinen ve bilinmeyen sayısız hikmetler ihtivâ ettiğini söyler ve anlayabildikleri bazı faydalarından bahsederler. Onlardan bir kısmı şöyledir:

Nefsi, meylettiği şeylerden alıkoyan ve sabrı öğreten oruç, insanı belli bir irâde ve nefis terbiyesine tâbî tutarak takvâya erdirmektedir. Oruç sâyesinde insan, elindeki nimetlerin kıymetini anlar. Gönlündeki şefkat ve merhamet hisleri artar ve toplumdaki muhtaçları daha iyi fark etmeye başlar. Allah’a karşı hamd ve şükür, kullarına karşı da merhamet ve yardım hisleriyle dolar.

Diğer taraftan, orucun sıhhat açısından da son derece faydalı olduğu, herkesin mâlumudur.