Batman'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı 50 koyun telef oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Gürbüz köyü mevkiinde Gökhan Şimşek yönetimindeki 06 DT 1754 plakalı otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

Otomobilin arkasından gelen Ziya Kavak yönetimindeki 06 FG 0351 plakalı tır da otomobil ve hayvanlara çarptı.

Kazada araç sürücüleri Şimşek ve Kavak ile araçlarda bulunan Songül Aykut (34), Portakale Aykut (54), Rumeyza Aykut (4) ve 3 aylık bebek Berkin Aykut yaralandı, 50 koyun ise telef oldu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)