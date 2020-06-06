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  3. Batman'da bir köyde her gün başka bir ailenin tarlasına imece usulü pirinç ekiliyor
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:08 | Son Güncelleme:

Batman'da bir köyde her gün başka bir ailenin tarlasına imece usulü pirinç ekiliyor

Batman'da bir köyde her gün başka bir ailenin tarlasına imece usulü pirinç ekiliyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı 70 haneli Gönüllü köyü sakinleri, imece usulüyle atalarından kalma yöntemle her gün bir ailenin tarlasında pirinç ekiyor. İmece usulüyle tarlayı işlemelerinin atalarından kalma gelenek olduğunu söyleyen üreticilerden Seyithan Kavak (60), "Tek bir aileyle pirinç tarlasının ekimi çok zor olur. Köyde hepimiz birbirimize yardım ediyoruz" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı 70 haneli ve 400 nüfuslu Gönüllü köyü sakinleri, asırlardır imece usulüyle tarlarını ekip biçiyor. Köyün tek geçim kaynağı olan pirinç ekimine başlayan köy sakinleri, her gün bir ailenin tarlasını işliyor. Bu yöntemin atalarından kalma olduğunu anlatan köylüler, kardeşçe çalıştıklarını söyledi. İmece usulüyle tarlayı işlemelerinin atalarından kalma gelenek olduğunu vurgulayan üreticilerden Seyithan Kavak (60), "Tek bir aileyle pirinç tarlasının ekimi çok zor olur. Köyde hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. İmece usulüyle her gün bir ailenin pirincini ekiyoruz" diye konuştu.

'PİRİNCİMİZ ORGANİKTİR'

Ürettikleri pirincin tamamen organik ve çok lezzetli olduğunu ifade eden Kavak, "Devamlı buz gibi kaynak suyunun içinde oluyor. Kimyasal madde kullanmıyoruz. Şu anda tarlada küçük göl şeklinde havuzlar yapıyoruz. Pirincin ekildiği tarlayı suyun içinde bırakıyoruz. 6 ay boyunca suyu üstünden kesmiyoruz. Sararana kadar su üstünde kalıyor. Sarardığı zaman ise hasadına başlıyoruz" dedi.

Pirinç ekiminin çok yorucu olduğunu aktaran üreticilerden Salih Kavak ise şunları kaydetti:

"Zahmeti çoktur. Tarlayı sürdükten sonra 1 hafta boyunca suyu üstünde bırakıyoruz. Daha sonra da atlarla tekrar sürmeye başlıyoruz. 6 ay sonra ekimine başlayacağız."

DHA

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