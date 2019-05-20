Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Batman'da 'ağlayan gelin'ler görsel şölen sunuyor

Batman'da 'ağlayan gelin'ler görsel şölen sunuyor

Batman'da 'ağlayan gelin'ler görsel şölen sunuyor

Batman'ın dağlık bölgelerinde açan, halk arasında 'ağlayan gelin' adıyla bilinen ters laleler, turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle görsel şölen sunuyor.

Sason ilçesinde Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sırasında konakladığı 2 bin rakımlı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Sıngıtur dağları ile Şillek Yaylası, açan ters lalelerle adeta şenlendi. Yaklaşık 15 gün süren görsel şöleni kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğrafçılar yaylaların yolunu tuttu.

Yaylaya çıkan Sabahattin Atalay, bu tür lalelerin farklı bölgelerde "Kerbela çiçeği" ve "ağlayan gelin" adıyla da bilindiğini belirterek "Bunların iki haftalık ömürleri var ardından kuruyorlar. Ramazan olmasına rağmen bu eşsiz güzelliği görmek için oruçlu halde dağa çıktık." dedi.

Fotoğrafçı Mustafa Seven ters lalelerin Sason'un dağlarında eşsiz bir güzellik sunduğunu anlatarak "Şillek Yaylası'na bu eşsiz çiçeği görmek için geldim. Dünyada ender görülen ters laleleri görüntülemek eşsiz bir zevk." diye konuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Manchester City´nin dünyaca ünlü yıldızı Vincent Kompany alt yapısından yetiştiği Belçika ekibi Ande

Dünyaca Ünlü Yıldız Kompany´den Müthiş Dönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması