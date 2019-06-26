"Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Halle Berry

B: Nicole Kidman

C: Anne Hathaway

D: Michelle Pfeiffer

Doğru Cevap: Michelle Pfeiffer