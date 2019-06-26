Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7761
  • 6,5716
  • 261.74
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. "Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir?

"Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir?

"Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir"

"Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 26 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı

"Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Batman Dönüyor" filminde Kedi Kadın rolünü oynayan, kariyerinde 3 Oscar adaylığı olan aktris kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Halle Berry

B: Nicole Kidman

C: Anne Hathaway

D: Michelle Pfeiffer

Doğru Cevap: Michelle Pfeiffer

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
George Clooney'nin yeni projesi belli oldu
Eser Yenenler eşini taklit etti
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Sebzeli Omlet

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var