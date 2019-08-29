Batman adlı süper kahramanın günlük hayattaki adı nedir? Güven Bana sorusu Batman adlı süper kahramanın günlük hayattaki adı nedir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Clark Kent

B: Bruce Wayne

C: Peter Parker

D: Tony Stark

Doğru cevap: Bruce Wayne