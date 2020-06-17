Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca gün batımı manzaraları ile görenleri hayran bıraktı
17 Haziran 2020 Çarşamba 00:57 | Son Güncelleme:

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca gün batımı manzaraları ile görenleri hayran bıraktı

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca gün batımı manzaraları ile görenleri hayran bıraktı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Akçakoca'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan, 38 kilometrelik 3 mavi bayraklı plajıyla bölgeye gelenleri ağırlayan ilçede, özellikle gün batımında vatandaşlar sahil ve liman kısmına gelerek, güneşin kızıllığının denize yansımasını hayranlıkla izliyor.

Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Eyaletler arası seferler iptal... Alarm seviyesi yükseltildi!
'Ne olacağını göreceğiz' demişti... Beklenen adım geldi!
Darbeci Hafter'i köşeye sıkıştıracak hamle! Libya Başbakanı Sarrac'dan BM'ye mesaj!
Trump'tan tarihi imza!
Akşam saatlerinde hastanede karşılaştılar... Kıyamet koptu!
Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıld&#x

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı

Survivor'da Barış yere yığıldı, Evrim'in tepkisine sosyal

Survivor'da Barış yere yığıldı, Evrim'in tepkisine sosyal medyada eleştiri yağdı! Ödül oyununu kazanan ise...

Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı