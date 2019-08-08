Başlık olarak giyilen kıyafetin adının doğru yazılışı hangisidir? Güven Bana sorusu Başlık olarak giyilen kıyafetin adının doğru yazılışı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Kapşon

B: Kapüşon

C: Kapşön

D: Kapişon

Doğru cevap: B Kapüşon