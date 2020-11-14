14 Kasım 2020 Cumartesi 22:40 | Son Güncelleme:
Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır?
Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
BASKETBOL İLK OLARAK HANGİSİYLE OYNANMIŞTIR?
A: Futbol topu
B: Voleybol topu
C: Hentbol topu
D: Tenis topu