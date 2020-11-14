Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

BASKETBOL İLK OLARAK HANGİSİYLE OYNANMIŞTIR?

A: Futbol topu



B: Voleybol topu

C: Hentbol topu

D: Tenis topu

Doğru cevap: A Futbol topu