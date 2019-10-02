Başkent'te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Tatlak Köprüsü'nde bir tır henüz belirlenemeyen bir sebeple bariyerlere çarparak köprüden aşağı uçtu. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polise, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA