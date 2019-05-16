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Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın

Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın

Başkentte İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lastiği deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve 3 dükkana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Çok sayıda itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

AA

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