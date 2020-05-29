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  3. Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu
29 Mayıs 2020 Cuma 07:48 | Son Güncelleme:

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti. Gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış dolayısıyla çok sayıda ev ve iş yerini su basarken bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti. Gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış dolayısıyla çok sayıda ev ve iş yerini su basarken bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Ankara’da gece geç saatlerde başlayan sağanak yağmur, hayatı felç etti. Yoğun yağmur yağışı dolayısıyla çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü çok sayıda ilçede araç trafiği olumsuz etkilendi. Ev ve iş yerlerine dolan yağmur suları, belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vidanjörler ile dışarıya boşaltıldı.

Belediye ekipleri çalışmasını sürdürüyor

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Barışyolu Caddesi’nde çok sayıda evin bodrum katını ve iş yerini su bastı. İlçede yaşanan yoğun yağış sonrası da bir araç cadde ortasında bozuldu. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Bahçe duvarı çöken apartman sular altında kaldı

Sağanak yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarı çöktü. Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Sarayköy Sokak’ta bulunan Onikiler apartmanının bahçe duvarı yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Duvarın çökmesiyle yağmur suları bahçesine dolan apartmanın bodrum katını su bastı. Bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri yağmur sularını vidanjör yardımıyla dışarıya boşalttı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.


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