Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5974
  • 6,3306
  • 254.673
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Başkent'te fırtına ağaç devirdi! 3 kişi yaralandı

Başkent'te fırtına ağaç devirdi! 3 kişi yaralandı

Başkent'te fırtına ağaç devirdi! 3 kişi yaralandı

Ankara’da etkili olan fırtına nedeniyle Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaraladı.

Başkent’te etkisini gösteren fırtına Sakarya Caddesi metro çıkışında bir ağacın devrilmesine neden oldu. Ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, ağacın devrildiği bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında caddede yürüyen görgü tanığı, “Rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Altında kaldı 3 kişi. Gördüm, ben de saniyelerle kurtuldum. İki kişinin kolu sıyrıldı. Birinin durumu çok ağırdı. Ambulans geldi, götürdü” dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serra Tokdemir'den olay paylaşım! Çocukluk arkadaşıyla sevgili oldu...
Neslişah'ın tatil pozuna yorum yağmuru!
Şampiyon dizisine flaş transfer! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
<p>Sürmene´de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanl

Balın Kokusunu Alan Ayı Kapıyı Açmak İçin Böyle Uğraştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı

Emekli olamayana destek müjdesi