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  3. Başkan Erdoğan'ın basettiği 1300 yıllık zeytin ağacından bu yıl 150 kilo hasat yapıldı

Başkan Erdoğan'ın basettiği 1300 yıllık zeytin ağacından bu yıl 150 kilo hasat yapıldı

Başkan Erdoğan'ın basettiği 1300 yıllık zeytin ağacından bu yıl 150 kilo hasat yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" dedi. 

Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi.

(DHA)

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