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Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

İstanbul'da hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı hurdalık yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi'nde bulunan hurdalık alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hurda kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu alanda alevler kısa sürede tüm hurdalığı sardı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yangının olduğu caddeyi trafiğe kapatırken, Başakşehir, Bağcılar ve İkitelli itfaiyeleri yangına müdahale etti.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman bölgeyi kaplarken yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

(DHA)

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