Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0427
  • 6,5567
  • 306.614
  • 120541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İstanbul Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Gökdemir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki 34 DF 2972 plakalı otomobil önünde giden araca çarpmamak için manevra yapması onuncu karşı yönden gelen 05 LH 456 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kullandığı araçta sıkışan sürücü Muharrem B. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Aslan B., Derya B., Öykü B., Ayşe B., Yavuzhan D., Mümine D. ve Kübranur D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normale döndü. Öte yandan, Belediye ekipleri de yolda başka kazaların yaşanması için yola kum döktü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA


Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
<p>Çok sayıda terör eylemine katıldığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer

Gri Kategorideki Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Adana'da sıcak saatler... Ekipler seferber oldu! Havadan böyle görüntülendi

2020'de gözler, 6 bin yıllık miras Patara'da olacak