Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Başakçıların kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
07 Haziran 2020 Pazar 14:53 | Son Güncelleme:

Başakçıların kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Başakçıların kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınarı Mahallesi’ndeki bir patates tarlasında meydana geldi. Hasadın tamamlanmasının ardından tarlaya patates başağı toplamaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tarlaya sonradan gelen başakçı, diğer grubun topladığı patates çuvallarını almak isteyince tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine diğer başakçıların tarladan çıkmasını isteyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak, karşı grubun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, tarla kenarında bulunan aracına binerek, olay yerinden kaçtı.

Tarladakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bacaklarından yaralanan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı kavganın yaşandığı tarladaki diğer başakçıların çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

MSB'den son dakika açıklaması! Komandolarımız tarafından yaralı yakalandı
İkinci provakasyon! Bizans bayrağı astılar...
Otizmli Filistinli'nin şehit edilmesi hakkında ilk kez konuştu...
Bu görüntüler bugün çekildi! Akın ettiler
Bakan Koca'dan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt
MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı deği&#

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı değiştirebilir!