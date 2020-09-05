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  3. Baş başa nasıl yazılır? Baş başa TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?
05 Eylül 2020 Cumartesi 18:07 | Son Güncelleme:

Baş başa nasıl yazılır? Baş başa TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Baş başa nasıl yazılır" Baş başa TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Birliktelik anlamına gelen baş başa kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak konusu oldu. TDK, dilimizde kullanılan kelimelerin doğru yazılışlarını yayınlıyor. Peki, Baş başa TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılıyor?

Sosyal medya platformlarında ya da günlük yazışmalarımızda baş başa kelimesi yanlış yazılabiliniyor. Kelimenin en doğru kullanımını Türk Dil Kurumu (TDK) veriyor. Vatandaşlar, hata yapmamak için baş başa sözcüğünün yazılışını öğrenmek istiyor.

BAŞ BAŞA NASIL YAZILIR?

TDK kelimenin doğru kullanımını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

Buna göre kelime " baş başa" olarak yazılmalıdır. Baş başa sözcüğü ayrı olarak kullanılır. 

Baş başa kelimesine örnek cümle

"Çalıştık bahçıvanla sabah akşam baş başa / Bu üç gülü büyüttük üç yiğit arkadaşa" 

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