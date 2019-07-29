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Baş ağrısıyla hastaneye gitti cenazesi çıktı

Baş ağrısıyla hastaneye gitti cenazesi çıktı

Edirne’de önceki gün 15 yaşındaki Gülsüm Kabayel, baş ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada bir süre müşahede altında tutulan Kabayel, taburcu edildi.

Evine döndükten sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşan genç kız, tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Kabayel, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gülsüm Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Gelinlikle veda

Kabayel için Keşan’da cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine gelinlik konulan genç kız, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

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