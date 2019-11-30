Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?

A: Buğday

B: Pamuk

C: Çeltik

D: Arpa

Doğru cevap: B: Pamuk