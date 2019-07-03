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Bartın'da sahte içki operasyonu

Bartın'da sahte içki operasyonu

Bartın’da bir iş yerine yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 909 adet 1 litrelik saydam şişelerde etil alkol ile cinsel gücü artırıcı ilaç ve çikolatalar ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde Bartın’da faaliyet gösteren bir iş yerinde merdiven altı tabir edilen yöntem ile içki yapımında kullanılan toplamda 909 adet 1 litrelik saydam şişelerde etil alkol, 238 paket her birinde 2 kapsül bulunan ilaç ve 34 paket içinde 24 gramlık çikolata bulunan cinsel gücü artırıcı ürünler ele geçirildi. 

Olayla ilgili A.C.T. İsimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken ayrıca iş yerine de 4733 Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı. 
(İHA) 

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